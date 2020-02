Ostermarkt bietet bunte Vielfalt

Viernheim.Bei seinem achten Ostermarkt am Samstag, 21. März, und Sonntag, 22. März, präsentiert der Hobbykünstlerverein im Viernheimer Bürgerhaus mehr als 40 Aussteller, die ihre Schätze in einer bunten Vielfalt ausstellen. Der Eintritt ist frei, die Verkaufszeiten sind samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 17.30 Uhr. Für musikalische Unterhaltung sorgt Norbert Roschauer an der Gitarre.

Laut Ankündigung werden sowohl österliche als auch ganzjährige Dekoration angeboten: Ostereier aus Kerzen, auf Stoffen, in Gestecken oder einfach direkt vom Ei, außerdem Grußkarten und sonstige Papierarbeiten, Porzellanmalerei, Holztiere, Kugelschreiber, aufwendige Schnitzereien, Stick-, Strick- und Häkelwaren, Patchwork, Kinder- und Erwachsenenbekleidung, Taschen, Leuchtobjekte, Schmuck, Keramik, Fruchtaufstriche, Airbrush-Tattoos, Brandmalerei und vieles mehr. Zudem werden diverse Hobbytechniken vorgeführt und Workshops angeboten, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Angebotsliste steht im Internet unter hkv-viernheim.de. Der Hobbykünstlerverein weist darauf hin, dass noch einige freie Standplätze vergeben werden. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 06204/92 96 73 oder per E-Mail an hkv.viernheim@gmx.de melden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.02.2020