„Ostern lädt uns ein, hinzuschauen“

Viernheim.„Wir machen Feuer, damit wir etwas sehen können.“ So unrecht hat der Messdiener nicht, als er die Frage nach dem Grund des Osterfeuers beantwortet. „Wir entzünden dieses Feuer in der heiligen Nacht, damit wir Licht haben in unserem Leben“, bestätigt Pfarrer Ronald Givens. Mit der Osternacht findet das österliche Triduum, der große Gottesdienst, der am Gründonnerstag beginnt und sich über die Karfreitagsliturgie zieht, seinen Abschluss. Neben der Marienkirche ist das Holz für das Osterfeuer aufgebaut. Zwischen den Scheiten und Brettern stecken die Gläubigen der Gemeinde Johannes XXIII. die getrockneten Kräutersträuße von Maria Himmelfahrt und die Palmzweige des vergangenen Jahres.

Die kleine Flamme flackert langsam auf, dann greift sie über auf das Holz. Augenblicke später lodert das Osterfeuer. Es ist fast windstill, so dass die Flammen meterhoch in den Himmel schlagen. An den Flammen des entfachten Feuers wird die gesegnete Osterkerze entzündet und in das stockdunkle Gotteshaus getragen. Dreimal erklingt der lateinische Ruf „Lumen Christi“ - „Christus, das Licht“. Die Gemeinde antwortet „Deo gratias“ – „Dank sei Gott“.

Licht erhellt die Kirche

Dann wird das Licht der Kerze von einem Gläubigen zum anderen weitergegeben, macht die Kirche ein bisschen heller. Dem Osterlob (Exsultet) folgen Lesungen aus dem Alten Testament, von der Schöpfung oder dem Auszug aus Ägypten. Schließlich erklingt das festliche Gloria, in das die Glocken und die Orgel und die Gemeinde einstimmen. Zwei Tage waren die Glocken stumm – so, wie es eine alte Erzählung sagt.

In der Osternacht kehren die Glocken zurück, um lautstark die Auferstehung Jesu zu verkünden. In seiner Predigt greift Pfarrer Givens den hebräischen Gruß „Shabbat Shalom“ auf, die Auferstehung des Lazarus und die Frauen am Grab. Jesus habe Lazarus die Leinenbinden gelöst, damit er sich zurück ins Leben bewegen kann. Und die Frauen hätten am Sabbat Salben hergestellt, Balsam für den Leichnam Jesu. „Die Osterzeit lädt uns ein, hinzuschauen, wo wir Leinenbinden lösen und Balsam für andere sein können“, ermuntert Pfarrer Givens. In der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael tauft Pfarrer Erhard Schmitt ein kleines Mädchen und nimmt es in der heiligen Osternacht in die Gemeinschaft der Christen auf. Im Evangelium des Ostersonntags rückt Maria von Magdala in den Blick, der sich der auferstandene Jesus zeigt. „Maria Magdalena wird die erste Zeugin der Auferstehung - weil er für die Botschaft der Auferstehung jemanden braucht, der seine Sprache spricht. Sie ist diejenige, die Jesus ihn ergänzt und ihn übersetzt“ erklärt Pfarrer Givens im Hochamt und mahnt, dass die Kirche die Frauen als erste Zeugen der Auferstehung wieder findet.

Ostern – das bedeutet trotz des christlichen Ursprungs für viele einfach einige freie Tage mit Osternestern, bunten Eiern, Schokoladenhasen und Geschenken, mit Ausschlafen, Ausruhen, mit Familie und gutem Essen. Vor allem für die Jüngsten zählt am Morgen nur eins: „War der Osterhase da?“ Noch im Schlafanzug geht es auf Eiersuche in den Wohnungen und Häusern, manche Verstecke liegen auch im Garten. Denn bei wunderschönem Wetter genießen die Viernheimer die Sonne und nutzen den Feiertag zum Spazieren und Spielen im Freien. su

