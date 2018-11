Packende Begegnung

Viernheim.Die zweite Mannschaft des Schachclub Viernheim trat beim SC Untergrombach an und hatte in einem packenden Match schließlich das bessere Ende für sich. Am Ende stand es 4,5:3,5 für die Südhessen, die nun auf Platz zwei der Tabelle rangieren und in der nächsten Runde gegen den Spitzenreiter antreten.

Der Wettkampf begann sehr gut, da die frischgebackene Jugend-Weltmeisterin Annmarie Mütsch an Brett sechs aus der Eröffnung heraus schon eine gute Stellung erhielt, die sie dann nach einer Ungenauigkeit ihres Gegners sicher verwertete. Großmeister (GM) Zigurds Lanka fand an Brett drei nach sehr aggressiver Eröffnung keine zwingende Fortsetzung und musste sich mit einem Remis zufriedengeben. Auch die weiteren Begegnungen verliefen nach Plan: Lukas Buschle an Brett sieben und kurz danach Josefine Heinemann an Brett fünf konnten ihre Gegner besiegen, Heinemann lieferte dazu ein sehenswertes Qualitätsopfer. Die Zuschauer waren begeistert.

Der französische Großmeister Fabien Libiszewski an Brett eins spielte gegen GM Davor Rogic und hielt sicher Remis. Zu diesem Zeitpunkt führten die Viernheimer bereits mit 4:1, standen aber in allen drei noch laufenden Partien sehr kritisch. Fide-Meister (FM) Müller hatte keinen guten Tag und beging einige Ungenauigkeiten, die sein Gegner dann ausnutzte und gewinnen konnte.

Malte Markert an Brett vier wehrte sich lange, konnte aber letztlich die Niederlage nicht vermeiden. Beim Zwischenstand von 4:3 kämpfte damit Thal Abergel an Brett zwei um das Unentschieden in seiner Partie und damit letztlich um den Mannschaftssieg. Trotz Bauern-Minus schaffte er das Remis und so siegte Viernheim 2 knapp mit 4,5:3,5 Punkten. red

