Pandemie verhindert Spendenaktionen in Viernheim

Viernheim.Mit warmen Decken für den Winter und Spielgeräten konnte Stand up for Africa Waisenkinder im Norden Namibias gerade noch versorgen. Dann verhinderte die Corona-Pandemie weitere Projekte des vor genau einem Jahr gegründeten Vereins. „In unserem Keller liegen noch Trikots, die der TSV Amicitia gespendet hat, aber wir finden im Moment niemanden, der sie dort hinunter bringen würde“, berichtet Joachim Hermes, der Erste Vorsitzende von Stand up for Africa. Auch Pläne, Kühe für das Waisenhaus der Kavango Community Development Foundation (KCDF) anzuschaffen, liegen vorerst auf Eis. „In Viernheim konnten wir in diesem Jahr leider nur wenige Spenden sammeln“, bedauert Hermes. Geplant waren eigentlich unter anderem ein Würstchenstand am 1. Mai und ein Sponsorenessen. Alles wurde jedoch wegen der Pandemie abgesagt.

Ab sofort verkauft der Verein zumindest einen Kalender und eine Weihnachtskarte. Die Bilder darauf hat der Viernheimer Fotograf Martin Neudörfer in Namibias Kavango-Region aufgenommen. Die KCDF betreibt dort neben dem Waisenhaus, in dem rund 30 Kinder leben, unter anderem vier Kindergärten mit zusammen 200 Plätzen.

Pfarrer von St. HiMi

Betreut und geprägt wird die KCDF seit Jahren von Angelo Stipinovich, dem früheren Pfarrer von St. Hildegard-St. Michael. „Er hat häufig auf die Projekte aufmerksam gemacht. Viele Leute haben dann zum Beispiel Geld, das sie als Geburtstagsgeschenk bekommen hatten, gespendet“, berichtet Hermes. Anfang 2019 verließ Stipinovich Viernheim jedoch. „Danach nahm das Spendenaufkommen leider stark ab.“ Um wieder mehr auf die KCDF und ihre Projekte aufmerksam zu machen und so auch die finanzielle Unterstützung aus Viernheim zu vergrößern, gründete Hermes am 4. Dezember 2019 mit mehreren Mitstreitern Stand up for Africa (wir berichteten).

Heute hat der Verein knapp 30 Mitglieder. Die meisten kommen aus Viernheim. Es gibt allerdings auch Ableger in Münster und am Bodensee. Ihre Unterstützung braucht die KCDF zurzeit mehr denn je. Denn eine wichtige Einnahmequelle der Stiftung, die Kayova-River-Lodge, wirft momentan fast keinen Ertrag ab. In mehreren Zelten und festen Bauten könnten dort eigentlich knapp 40 Gäste untergebracht werden. „Wegen der Corona-Pandemie kommen zurzeit aber keine Touristen aus Europa“, berichtet Hermes. „Die Kavango-Region ist zwar kein Risikogebiet. Namibia ist aber momentan nur schwierig zu erreichen.“

Problematisch sei das nicht nur wegen der wegfallenden Einnahmen. Die Lodge dient nämlich auch als Ausbildungsstätte. „Dabei geht es sowohl um den Hotel- und Restaurantbereich als auch um handwerkliche Berufe“, erklärt Hermes. Einheimische waren nicht nur am Bau der Unterkunft beteiligt, sondern kümmern sich zum Beispiel auch um deren Instandhaltung und reparieren Fahrzeuge.

Vor der Pandemie hat sich Hermes selbst ein Bild von der Situation am Fluss Kavango gemacht. „Die Leute sind nicht unglücklich, aber es geht ihnen nicht gut“, sagt er. Bei seinem Besuch war Hermes auch mit dem Boot der Lodge auf dem Fluss unterwegs. „Man kann dabei gut die Nilpferde beobachten.“ Diese stellen für Einheimische eine tödliche Gefahr dar. Denn immer wieder werden Menschen beim Wasserholen am Ufer von den Tieren angegriffen. Der Fluss ist zudem verschmutzt. Deswegen betreibt die KCDF in der Kavango-Region ein System aus Tiefbrunnen, Leitungen und Tanks. Es verschafft mehr als 30 000 Menschen einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Daneben kümmert sich die KCDF um die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Im Rahmen eines Agrarprojekts bauen die Einheimischen unter Anleitung zum Beispiel selbst Gemüse an. Dabei erlernen sie auch Grundlagen der Landwirtschaft. „Das Motto lautet Hilfe zur Selbsthilfe“, erklärt Hermes. Wie wichtig das ist, zeigt sich gerade in der Corona-Krise. Momentan sichern die eigenen Felder die Lebensmittelversorgung des Waisenhauses.

Stand up for Africa leistet jedoch nicht einfach nur einen finanziellen Beitrag zu den Großprojekten der KCDF. „Wir planen konkrete Aktionen, die wir dann gezielt umsetzen“, betont Hermes. Welche Wirkung das hat, zeigt sich zum Beispiel an den Spielgeräten, in die der Verein mehr als 3000 Euro investiert hat. „Sie sind gerade noch rechtzeitig im Waisenhaus angekommen. Während des Lockdowns durften die Kinder das Gelände nämlich nicht verlassen. So hatten sie mehr Möglichkeiten, sich zu beschäftigen.“

