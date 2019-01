Papas treffen sich beim Spielen

Viernheim.Spielen, Turnen, Lachen und Toben mit den Allerkleinsten: Im Familienbildungswerk findet das Angebot „Papa spielt mit“ für Väter statt, deren Kinder zwischen März und Juli 2018 geboren sind. In der Papa-Runde bleibt Zeit, das eigene Kind in besonderer Weise zu beobachten. Das ist die Chance für alle Papas, intensive Zeit mit ihren Kleinsten zu verbringen, sich selbst im Umgang mit ihnen ein wenig auszuprobieren und sich mit anderen Papas auszutauschen. Der Kurstag findet am Samstag, 9. Februar, von 10 bis 11.30 Uhr unter der Leitung von Elisabeth Haas statt und kostet sechs Euro. Anmeldung beim Familienbildungswerk, Weinheimer Straße 44, unter Telefon 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.01.2019