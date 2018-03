Anzeige

Der Antrag enthielt einen zweiten Punkt: die systematische Anlage von Versickerungsmulden über den gesamten Königsacker hinweg. Ein Punkt, dem bis auf die Linke (Enthaltung) alle Parteien zustimmten. „Das finden wir auch gut, aber es macht doch keinen Sinn, gleichzeitig die eine Ecke wieder zurückzubauen“, sah SPD-Fraktionsvorsitzender Daniel Schäfer Widersprüche in dem Antrag.

Programm für die Weststadt

„Die jetzige Lösung ist verkehrstechnisch völlig in Ordnung und sowohl optisch als auch ökologisch ein Gewinn“, konnte Manfred Winkenbach (Grüne) nur den Kopf über den Antrag schütteln: „Da greift diese große Koalition jetzt auf, was das Anliegen von nur einer Gruppe war.“ Er meinte, CDU und FDP hätten sich der UBV angehängt. „Da ist schon ein Geschmäckle dabei“, kommentierte Erster Stadtrat Jens Bolze in diese Richtung. Der Baudezernent hält das Ansinnen für „völlig unsinnig“ und konträr zu dem, was die Stadtverordneten in einem Tagesordnungspunkt kurz zuvor beschlossen hätten. Das Ja zum Stadtumbau Viernheim West sei eine zukunftsorientierte Entscheidung gewesen – der Antragsinhalt zur Königsacker-Mulde genau gegenteilig.

Für das Förderprogramm „Stadtumbau in Hessen“ wurde ein „Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept“ für die Weststadt aufgestellt. In dem Konzept sind auch Maßnahmen festgelegt, die im Rahmen der Stadtentwicklung umgesetzt werden. Als nächste Fördermaßnahmen werden der Umbau des Kreuzungsbereichs Saarlandstraße/Kreuzstraße, die Umgestaltung des Bürgerhausvorplatzes und des Parkplatzes in der Kreuzstraße sowie der Umbau der Saarlandstraße auf den Weg gebracht.

Einstimmig und ohne Aussprache wurden die Instandhaltungen in der Tiefgarage Spitalplatz, die Änderung des Flächennutzungsplans für das Gebiet des Wertstoffhofs am alten Lampertheimer Weg sowie eine Änderung im Bebauungsplan für den Kindergarten in der Walter-Gropius-Allee beschlossen.

© Südhessen Morgen, Montag, 12.03.2018