Parkplätze werden verlegt

Viernheim.Die Parkplätze vor der Apotheke am Königsacker werden derzeit verlegt. Die drei bestehenden Stellflächen auf der Fahrbahn sind in Zukunft auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausgewiesen. Um zusätzliche Parkmöglichkeiten zu schaffen, werden außerdem die Sickermulden auf dem Begrenzungsstreifen zwischen Gehweg und Fahrbahn zurückgebaut. Dort sollen zwei neue Parkbuchten entstehen.

Die Entscheidung dazu fiel bereits bei der Stadtverordnetenversammlung im März 2018, aber lange passierte nichts. Nun haben die Arbeiten jedoch begonnen und sollen in der kommenden Woche auch schon wieder abgeschlossen sein, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Im Zuge der Maßnahme werden die Baumbeete auf dem Begrenzungsstreifen erweitert, so dass die sichtbare Grünfläche durch die neuen Parkplätze nur minimal kleiner wird. Um die Bäume vor dem Gewicht der Autos zu schützen, werden die Parkplätze auf sogenannten Wurzelbrücken gebaut. Da diese aus versickerungsfähigem Material bestehen, könne in Zukunft sogar mehr Regenwasser in die Erde abgeleitet werden, so die Verwaltung.

Die Kosten der Umbaumaßnahme belaufen sich auf 40 000 Euro. Vor allem die Wurzelbrücken treiben den Betrag in die Höhe. Durch den Zeitverzug hätten sich viel mehr Wurzeln gebildet, die nun aufwendiger und damit teurer geschützt werden müssten, hieß es von der Stadtverwaltung abschließend. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.03.2020