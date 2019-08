Parkverbote und Sperrung von Straßen

Viernheim.. Wegen der Triathlonveranstaltung kommt es an diesem Wochenende zu Einschränkungen für den Straßenverkehr rund um das Viernheimer Waldstadion.

Am Samstag, 24. August, ab 8 Uhr, werden die Lorscher Straße (zwischen der Kreuzung Wernher-/Werkstraße und der Landesstraße 3111), die Werkstraße (zwischen Lorscher Straße und Industriestraße) sowie die Industriestraße (von der Einmündung Werkstraße bis zur L 3111) wegen der Radrennen voll gesperrt. Darüber hinaus gilt in dem Bereich absolutes Park- und Halteverbot.

Eine Schleuse für Fahrzeuge wird in der Werkstraße (Kreuzung Großer Stellweg) und in der Industriestraße (in Höhe Einfahrt Waldschwimmbad) eingerichtet, so dass die ansässigen Gastronomie-Betriebe und das Freibad angefahren werden können. Ab etwa 16 Uhr werden alle Sperrungen aufgehoben.

Streckenposten vor Ort

Am Sonntag sind Sperrungen und Sicherheitsmaßnahmen auf dem letzten Abschnitt der Radstrecke nach und in Viernheim erforderlich. Ab etwa 9 Uhr sind der Wiesenweg bis zur Fritz-Haber-Straße, die Fritz-Haber-Straße und die Industriestraße gesperrt. Voraussichtlich gegen 12.30 Uhr werden die Beschränkungen für den Straßenverkehr wieder aufgehoben. Der TSV Amicitia bittet um Verständnis für die Maßnahmen und ruft alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, die Straßensperrungen und Parkverbote zu beachten und den Hinweisen der Streckenposten Folge zu leisten. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.08.2019