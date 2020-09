Viernheim.Nachdem die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim am vergangenen Wochenende mit leeren Händen die Heimreise antreten mussten, wollen die SG Viernheim und der TSV Amicitia 2 am Sonntag, 20. September, ihre Punktekonten aufbessern. Die Reserve der Blau-Grünen scheint gegen die zweite Garnitur des Verbandsligisten TSG Weinheim die besseren Karten zu haben. Die SG Viernheim steht bei der Partie beim Aufsteiger SSV Vogelstang vor einer unbekannten Herausforderung.

TSV Amicitia 2 – TSG Weinheim 2 (Sonntag, 12 Uhr):

Ein Zähler nach zwei Spielen ist für die junge Reservemannschaft des TSV Amicitia weder Fisch noch Fleisch. Gegen Laudenbach und in Hohensachsen bewegte man sich auf Augenhöhe, scheiterte aber an der Chancenverwertung. Ein Treffer nach 180 Minuten unterstreicht die aktuellen Probleme der Südhessen. Das Trainergespann Tobias Kleiner/Markus Mandel muss den Hebel an vorderster Reihe ansetzen, ohne die mit zwei Gegentreffern sattelfeste Defensive zu entblößen. Die Weinheimer haben schon zwei Niederlagen kassiert, verloren gegen die Spitzenteams Fortuna Heddesheim 2 (1:5) und den SKV Sandhofen (0:4) deutlich. Auch bei den Bergsträßern wurde ein großer Umbruch vollzogen, der längst noch nicht beendet ist. Für die Hausherren bietet sich also die Gelegenheit, mit dem ersten Saisonerfolg den Anschluss an die Plätze im Mittelfeld herzustellen.

SSV Vogelstang – SG Viernheim (Sonntag, 15 Uhr):

Die SG Viernheim präsentierte bisher zwei Gesichter: beim Sieg gegen Wallstadt 2 konzentriert und mit einer taktisch guten Leistung, bei der Niederlage in Croatia Mannheim dagegen ungeordnet und auch undiszipliniert. Als es darum ging, das Unentschieden nach Hause zu bringen, sorgten zwei Platzverweise für eine unnötige Schwächung. Steven Schreck, wenige Tage zuvor vom Mannheimer Morgen zum Spieler der Woche gekürt, konnte sich ebenso wenig zügeln wie kurz zuvor Hussein Al Nemr. Damit werden die beiden Angreifer wegen einer Gelb-Rot-Sperre auch am Sonntag fehlen. Da Trainer Sven Paulsen ohnehin zu wenig Offensivkräfte in seinem Kader hat, dürfte das Toreschießen diesmal schwerfallen. Dem SSV Vogelstang ist mit dem 1:0-Heimspieg am ersten Spieltag gegen die SG Croatia Mannheim ein sehr guter Auftakt in die neue Saison gelungen. Am vergangenen Wochenende waren die Mannheimer spielfrei. JR

