Partner aus Burkina Faso zu Gast

Viernheim.Große Freude beim Partnerschaftsverein Yaa Soma: Ab Mittwoch sind die Yaa Soma-Vorsitzenden aus Burkina Faso, Gilbert Kaboré und Desiré Rouamba, in Viernheim. Sie besuchen Schulen, Horte und Kitas und diskutieren gemeinsame Projekte. Es gibt Gelegenheit, sie kennenzulernen: Am Freitag, 14. September, werden sie zum Mittagessen in der Vesperstube erwartet. Am Samstag gibt es eine Freiwilligentagsaktion im Familienbildungswerk (Weinheimer Str. 44) und am Donnerstag, 20. September, sind sie gegen 16.30 Uhr im Weltladen: Dort findet eine Vernissage mit Bildern aus dem westafrikanischen Land statt. Die Abschiedsfeier ist am 25. September im Brauhaus.

Am 28. September gibt es um 19.30 Uhr einen Lichtbildvortrag zur jüngsten Reise von Gaby Weik und Helga Winkenbach nach Burkina Faso im Familienbildungswerk. bur

© Südhessen Morgen, Montag, 10.09.2018