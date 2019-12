Partner müssen gegeneinander antreten

Viernheim.Ein Derby der besonderen Art wartet zum Jahresabschluss auf die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim. Am Samstag um 18 Uhr spielen die Sharks in der Weinheimer TSG-Halle gegen die SG Mannheim II. Die drei Vereine – Viernheim, Weinheim und Mannheim – kooperieren in der Jugend und treten gemeinsam als Rhein-Neckar Metropolitans in der Jugendbundesliga an. In der Oberliga-Saison sind die Teams Kontrahenten, und beide schlagen sich hervorragend. Die SG Mannheim führt das Tableau an, aber die die BG Viernheim-Weinheim liegt nur zwei Punkte dahinter auf Rang zwei. Die Partie verspricht also, hochklassig und hochspannend zu werden.

Den Spieltag in der TSG-Halle eröffnet die gemischte U12, die um 12 Uhr gegen KuSG Leimen spielt. Um 14 Uhr folgt die weibliche U18, die auf die LSV Ladenburg trifft. Die Bezirksliga-Damen haben um 16 Uhr den TV Schwetzingen 2 zu Gast. Nach den Oberliga-Herren müssen noch die Herren 2 ran, Gegner um 20 Uhr ist der TSV Wieblingen. Weitere Spiele stehen an für die U16, die um 12 Uhr bei der SG HD-Kirchheim/KuSG Leimen antritt. Die zweite Vertretung der U16 geht zeitgleich bei der TG Sandhausen/SG Walldorf aufs Feld. Im Anschluss um 16 Uhr gastiert die U18 zum Spiel der Jugendoberliga bei der TG Sandhausen/SG Walldorf. Eine einzige Partie ist am Sonntag angesetzt, da muss die weibliche U14 um 13 Uhr beim USC Heidelberg 2 antreten. su

