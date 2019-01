Partnerschaft mit Mlawa geplant

viernheim.Der städtische Sozial- und Kulturausschuss berät am heutigen Donnerstag über eine neue Städtepartnerschaft: In der Sitzung in der Kulturscheune um 19 Uhr wird es um die Frage gehen, ob Viernheim eine Partnerstadt in Polen bekommen soll. Kontakte mit Mlawa (107 Kilometer nordwestlich von Warschau) wurden angebahnt, Bürgermeister Matthias Baaß wirbt für das Vorhaben. „Es ist mir vor allem wichtig, dass es keine Partnerschaft nur auf der Ebene der Politik ist“, sagte Baaß dieser Zeitung. Die Bürger sollten eingebunden werden und die neue Partnerschaft mit Leben füllen. Optimistisch stimmten das bisherige Treffen mit einer Delegation aus Mlawa in Viernheim und die Gegenbesuche in Polen. Sinnvoll sei es, dass mit Mlawa eine Stadt erwählt worden sei, die mit rund 31 000 Einwohnern in etwa die Größe Viernheims habe, sagte Baaß.

Angebahnt wurden erste Kontakte nach Mlawa über die befreundete Stadt Haldensleben in Sachsen-Anhalt. „Dort gibt es bereits eine deutsch-polnische Partnerschaft“, erklärte Baaß. Haldensleben ist seit dem Jahr 1992 mit Ciechanow verbandelt. Nun hoffen die Befürworter einer Partnerschaft Viernheims mit Mlawa, dass sich auch diese Beziehungen so gut entwickeln mögen. Am 15. März wird die Stadtverordnetenversammlung über die Aufnahme der Beziehungen abstimmen.

Auf der Tagesordnung des Sozial- und Kulturausschusses stehen zudem die Vorstellung des Beteiligungsforums Handicap, das dabei helfen soll, Viernheim für Menschen mit Behinderung attraktiver zu machen. Auch das kulturelle Leben solle „barrierefrei“ werden, heißt es in der Vorlage. In Rückblicken wird sich der Ausschuss außerdem mit dem Monat des Ehrenamts, dem Freiwilligentag und dem Begegnungsjahr 2018 befassen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019