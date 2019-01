Partnerschaft rückt näher

Viernheim.Die geplante Städtepartnerschaft mit dem polnischen Mlawa hat eine wichtige Hürde genommen: Die Mitglieder des Sozial- und Kulturausschusses votierten am Donnerstag ohne Ausnahme für das Vorhaben. Endgültig wird auf Viernheimer Seite das Stadtparlament am 15. März per Abstimmung entscheiden. Auch in Mlawa muss der Vorschlag die städtischen Gremien noch passieren. Für Viernheim wäre es die insgesamt fünfte Partnerstadt.

Bürgermeister Matthias Baaß warb vor der Abstimmung im Ausschuss für das Bündnis mit der polnischen Stadt, die rund 31 000 Einwohner zählt. Es sei an der Zeit, auch im Osten Europas Partner zu finden. Baaß präsentierte Eindrücke eines Besuchs in Mlawa und erinnerte auch an die Rolle der Stadt zu Beginn des Zweiten Weltkriegs.

Blutige Schlacht im Jahr 1939

Hier standen sich im September 1939 deutsche und polnische Truppen nach dem Überfall des NS-Regimes auf das Nachbarland gegenüber. 3000 Soldaten fielen während der dreitägigen Schlacht, tausende weitere wurden verwundet. Die Kämpfe bereiteten den Boden für die Besetzung großer Teile Polens durch Hitlers Streitkräfte.

Zudem war Mlawa der Schauplatz einer Massenerschießung durch deutsche Befehlshaber, bei der einige Monate vor Kriegsende 364 Menschen hingerichtet wurden. Baaß hatte nahe Mlawa auch einen deutschen Soldatenfriedhof mit einer überwältigenden Zahl von Gräbern besucht. „Man steht dort und fragt sich nur: Warum?“, beschrieb es Baaß. Auch deshalb sei die Verbindung nach Polen so wichtig.

Ruth Büchler, die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion, hob die Relevanz der innereuropäischen Verbindungen Viernheims hervor. Wie wertvoll ihr EU-Reisepass eigentlich sei, habe sie letztlich erst beim Bereisen und Entdecken anderer Länder in Europa festgestellt, sagte Büchler. Bei all dem Nationalismus, der sich derzeit Bahn breche, sei es umso bedeutender, sich deutlich zur Europäischen Union und zu ihren Werten zu bekennen, fügte sie hinzu. „Jede Form des Austauschs ist wichtig“, betonte Büchler.

Mit Mlawa, das rund 110 Kilometer nordwestlich von Warschau liegt, hatte es bereits mehrfach Kontakt gegeben. Als unerlässlich erwies sich dafür laut Baaß der gute Kontakt zur Partnerstadt Haldensleben in Sachsen-Anhalt, die Beziehungen nach Polen unterhält. Beim Erstbesuch hatte Mlawas Bürgermeister Slawomir Kowalewski seinen Viernheimer Amtskollegen Baaß im Juli 2017 in Polen empfangen. Mit dabei war auch eine Dolmetscherin aus Haldensleben.

Ein Gegenbesuch im Januar 2018 sollte die Kontakte noch intensiver machen. Besucht wurden unter anderem der Viernheimer Ortsverband des Technischen Hilfswerks und die interkulturelle Vermittlungsstelle des Vereins Lernmobil.

Interessiert zeigten sich dabei die Gäste vor allem an der Flüchtlingsarbeit in Viernheim. „Die Staatsmedien in Polen scheinen das Bild zu zeichnen, hier in Deutschland gebe es ein völliges Chaos wegen der Flüchtlinge“, sagte Baaß. Man habe gezeigt, dass dem nicht so ist, sondern dass soziale Angebote und Begegnungen vielmehr in geordneten Bahnen verliefen.

Eine Viernheimer Delegation besuchte Mlawa auch zum 100. Unabhängigkeitstag Polens im November vergangenen Jahres. Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler und Stephan Schneider vom städtischen Kultur- und Sportamt legten Kränze nieder. Polen ehrt die Menschen, die für die Unabhängigkeit ihres Landes ihr Leben ließen.

Im Ausschuss empfahlen die Mitglieder ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen die Partnerschaft mit Mlawa. Der Erste Vorsitzende der CDU, Torben Kruhmann, sagte: „Ich glaube, da kann man auch mal klatschen.“ Und reichlich Applaus gab es dann auch. Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung im März scheint mit diesem Votum der Kommunalpolitiker gesichert.

