Pascal Hilkert gewinnt Bronze

Viernheim.. Große Erfolge feiern zurzeit die Athleten des Stemm- und Ringclubs Viernheim, bei deutschen Meisterschaften haben sie in dieser Saison bereits fünf Medaillen gesammelt. Zuletzt belegte Pascal Hilkert bei den Titelkämpfen im griechisch-römischen Stil einen hervorragenden dritten Platz und gewann damit Bronze. Bei den vom TSV Westendorf ausgerichteten Titelkämpfen in Kaufbeuren landete zudem Mirko Hilkert auf Rang fünf.

Pascal Hilkert hatte es in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm zunächst mit Melvin Pelzer vom Bundesligisten RC Merken aus Nordrhein-Westfalen zu tun und gewann mit 3:1. Im Halbfinale wartete dann Samuel Bellscheidt, Zweiter der Jugendeuropameisterschaften und Dritter der Jugendweltmeisterschaften 2018. In einem engen Kampf unterlag der SRC-Sportler seinem starken Kontrahenten knapp mit 1:3.

Im Kampf um Bronze setzte sich Pascal Hilkert dann allerdings souverän mit 8:0 gegen Lukas Buck aus Baienfurt durch. Damit sicherte sich der Viernheimer nach Silber im Jahr 2017 nun die Bronzemedaille bei den Männern.

Sein Bruder Mirko Hilkert war in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm am Start. In der Qualifikationsrunde gewann er gegen Dara Nisi vom SV Fellbach klar mit 9:0. Im Viertelfinale trat der Viernheimer gegen Etienne Kinsinger vom Bundesligisten KSV Köllerbach, einen der Favoriten der Titelkämpfe, an. Der spätere deutsche Vizemeister erwies sich in dem Kampf als eine Nummer zu groß für den SRC-Vertreter.

In der Hoffnungsrunde gelang Mirko Hilkert ein Sieg gegen den Drittplatzierten der deutschen Juniorenmeisterschaften, Andrej Janzen aus Freiburg. Damit kam der Viernheimer ins kleine Finale. Dort wartete mit Andreas Maier vom deutschen Mannschaftsmeister Wacker Burghausen allerdings der Silbermedaillengewinner des Vorjahres, der sich schließlich auch durchsetzen konnte. Der SRC-Sportler beendete die Titelkämpfe somit mit einem guten fünften Platz. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.05.2019