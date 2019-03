Passionsandachten beginnen heute

Viernheim.Die Passionszeit ist eine Zeit der Besinnung und Veränderung. In der Auferstehungskirche werden dazu wieder Passionsandachten abgehalten. Darin werden einige Themen aus der Aktion „Sieben Wochen ohne“ aufgegriffen. Am heutigen Mittwoch um 19 Uhr wird das Thema „Die Wahrheit suchen“, gestaltet von Pfarrer Markus Eichler, im Vordergrund stehen. Weitere Andachten sind am Mittwoch, 27. März „Sich nicht selbst belügen“ (Pfarrer Thomas Blöcher), am 3. April „Ehrlich zueinander sein“ (Ehepaar Ansgar und Erika John) und am 10. April„Wahrhaftig leben“ (Annette Sowa). Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Ihren Abschluss finden die Passionsandachten in der Karwoche am Gründonnerstag, 18. April, um 18.30 Uhr in der Auferstehungskirche mit einem Tischabendmahl und anschließendem gemeinsamen Essen an einer Tafel. red

