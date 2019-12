Patienten lauschen Kinderstimmen

Viernheim.Einen Auftritt im Fernsehen, den hat nicht jeder Künstler. Die gut 80 Drittklässler der Friedrich-Fröbel-Schule dagegen flimmerten am Mittwochvormittag über die Bildschirme, wenn auch nur auf dem hauseigenen Kanal des St. Josef-Krankenhauses. Dort wurde nämlich das traditionelle Weihnachtskonzert aus der Krankenhauskapelle in die Patientenzimmer übertragen.

Es ist schon seit Jahren eine lieb gewonnene Gewohnheit, dass die Grundschüler der Fröbelschule in der Vorweihnachtszeit an verschiedenen Orten ihre Lieder präsentieren. Dazu zählt neben dem Krankenhaus auch das Forum der Senioren. Dort waren am Dienstag die Viertklässler zu Gast gewesen.

Musiklehrer Christoph Wunderle hatte einmal mehr viele bekannte Weihnachtslieder in Chorstunden oder mit den Klassenlehrern einstudieren lassen. Die Schüler sangen unter anderem „O Tannenbaum“, „Schneeflöckchen“, „Alle Jahre wieder“, „Kling Glöckchen“, „Stern über Bethlehem“ und das auf der ganzen Welt bekannte „Feliz Navidad“. Die Stücke waren aber nicht nur in den Krankenzimmern zu hören, sondern auch im Foyer des Krankenhauses. Deshalb warfen viele Neugierige einen Blick in die Kapelle und lauschten den Kinderstimmen. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.12.2019