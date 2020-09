Paukenschlag für Blaugrüne

Viernheim.„Besser als in der vergangenen Saison“ – so legte Abteilungsleiter Ralf Schmitt die Latte für die Fußballer des TSV Amicitia noch nicht ganz nach oben. Seit Sonntag dürfte aber auch die Konkurrenz wissen, dass der Weg zur Meisterschaft nur über die Blaugrünen führen wird. Nachdem man in der Vorwoche noch eine Corona-Pause einlegen musste, gelang beim ersten Auftritt mit dem 6:1-Auswärtssieg beim FV Leutershausen gleich ein Paukenschlag.

Gut eingespieltes Team

Viernheims Trainer Norbert Mursi hatte sein Team, das von der ersten Minute an das Geschehen auf dem Platz bestimmte, gut eingestellt. Sicheres Passspiel, gute Raumaufteilung, das nötige Zweikampfverhalten, ein hohes Tempo und überlegt im Abschluss waren für die Hausherren einfach zu viel. Die mit großen Vorschusslorbeeren gestarteten Bergsträßer waren am Ende mit der deutlichen Schlappe sogar noch gut bedient.

Gleich zu Beginn hatte Viernheims Torjäger Daniel Schmitt die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an FV-Keeper Jannis Weidner. Schon nach der achten Minute war es dann aber soweit: Nach einer Flanke von Neuzugang Matteo Monetta konnten die Gastgeber nicht klären, und Tim Schörghofer markierte die frühe Gästeführung. Leutershausen versuchte sich zwar im Konterspiel, traf aber auf eine Defensive, in der die Innenverteidiger Laurenz Baaß und Matthias Kuhn – auf eigentlich ungewohnten Positionen – nichts anbrennen ließen. Als Monetta kurz vor dem Seitenwechsel nach Vorarbeit des starken Sebastian Heinrich auf 0:2 erhöhte, war das schon eine Art Vorentscheidung.

Ehrentreffer in Schlussminute

Gleich nach der Halbzeitpause wurde Leutershausen endgültig der Nerv gezogen, denn nach wenigen Sekunden war Schmitt zur Stelle, um nach Hereingabe von Heinrich mit einem seiner seltenen Kopfballtore auf 0:3 zu erhöhen. Die Bergsträßer waren jetzt völlig von der Rolle und mussten durch Fatbardh Behlulaj (53.) – wieder hatte Heinrich die Vorarbeit geleistet – und Schmitt (63.), von Schörghofer perfekt bedient, weitere Gegentreffer hinnehmen. Jan Groenke (88.) gelang wenigstens noch der Ehrentreffer (88.), ehe Timo Endres in der Schlussminute mit einem Kunstschuss ins verwaisten FV-Gehäuse den Endstand markierte.

