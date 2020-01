Paul vermisst seine Pfeife

Viernheim.Jetzt habe er Feierabend, behauptet Clown Paul. Doch gerade, als er es sich gemütlich machen will, merkt er, dass seine Pfeife fehlt. „Jeder richtige Detektiv braucht doch seine Pfeife, damit er beim Rauchen nachdenken kann.“ Aber die Kinder im Theater am TiB (TaT) helfen Paul beim Ermitteln, mit viel Zauberei den Fall zu lösen und die Pfeife wiederzufinden.

Das Kindertheater „Rote Nase“, das zu Gast in Viernheim ist, legt großen Wert darauf, seine jungen Zuschauer aktiv einzubinden. Zunächst erklärt Paul den Gästen, was einen guten Detektiv ausmacht: „Genau hinsehen und genau hinhören!“ Bei der Suche nach der verschwundenen Pfeife soll der „rote Faden“ helfen. Das Seil wird erst zerschnitten und dann von den Kindern wieder zusammengezaubert. „Abrakadabra, simsalabim, hexhex“ rufen die Mädchen und Jungen, und Clown Paul ergänzt: „123, Seil, werd’ wieder heil.“ Und tatsächlich ist der Faden wieder an einem Stück. Weil das Zaubern mit einer Zaubergehilfin so gut geklappt hat, holt sich Paul drei Detektivgehilfen auf die Bühne. Alle bekommen einen stilechten Hut, mit denen Paul zunächst einmal jongliert. Die Kinder singen dazu: „Clown Paul, der hat drei Hüte, und hätt’ er nicht die Hüte, da wär’ es nicht Clown Paul.“ Sie staunen, wie die Hüte durch die Luft fliegen oder auf dem Clownkopf landen.

„So einen Kopf braucht man nicht nur für den Hut, sondern auch zum Nachdenken“, sagt Paul. Und damit das Gehirn gut denken kann, gibt es einen Zaubertrunk. Paul holt sich das Zauberbuch aus seinem Detektivkoffer, kippt Wasser in eine Zeitung, dreht sie dreimal um und gießt leckere Brause aus. Klar, dass da nicht nur die Zaubergehilfen, die mit den Strohhalmen probieren dürfen, besonders laut für den ulkigen Clown klatschen. su

Montag, 27.01.2020