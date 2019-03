PC-Kenntnis für Einsteiger

Viernheim.Der Einstieg in das Arbeiten mit einem Computer ist oftmals schwierig. Wenn auch bereits einige wenige Grundkenntnisse vorhanden sind – oft fehlt das weiterführende Wissen. Die Volkshochschule (vhs) Viernheim bietet einen Kurs an, in dem die Teilnehmer Windows-Grundkenntnisse erlernen können: einfache Texte schreiben, sich im Internet leichter bewegen, E-Mails verfassen und beantworten sowie Texte, Bilder und Dateien speichern. Dies sind die idealen Voraussetzungen, um später weiterführende Kurse zu besuchen oder um sich zunächst im PC-Alltag zurechtzufinden. Der Kurs baut auf einen Anfängerkurs oder eigene Erfahrungen auf und ist kein Anfängerkurs. Er startet am Dienstag, 12. März, im Bürgerhaus, Raum 6, Kreuzstraße 2 - 4. Er findet an vier Terminen jeweils von 9 bis 12 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 89 Euro, die Leitung hat Uwe Borstorff inne.

Anmeldungen nimmt die vhs in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4), online unter www.vhs.viernheim.de oder unter 06204 988-402, 988-404 und 988-405 entgegen. red

