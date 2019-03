PC-Kurs für Leute ohne Vorkenntnisse

Viernheim.Ein neuer Computer-Kurs wendet sich an Menschen in der zweiten Lebenshälfte, die noch keine Vorkenntnisse besitzen. Ziel ist es, die grundlegenden Funktionen von Windows, den Umgang mit der Maus und erste Schritte der Textverarbeitung kennenzulernen. Themen des Kurses sind unter anderem: der Umgang mit Maus und Fenstern, die Symbolleisten und deren Funktionen und die Anwendersoftware „Word“: Texteingabe, Korrektur und Gestaltung, also Formatierung, beispielsweise eines Briefes. Es sind keine Voraussetzungen notwendig. Der Kurs startet am Montag, 11. März, im Bürgerhaus, Raum 6, Kreuzstraße 2 - 4. Er findet an vier Terminen jeweils von 9 bis 12 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 87 Euro, die Leitung hat Uwe Borstorff. Anmeldung unter www.vhs.viernheim.de oder Telefon 06204/98 84 02. red

