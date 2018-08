Pear Hotel wächst in die Höhe

viernheim.Der Abriss der Eissporthalle hat viel Platz geschaffen für Neues: Seit gut einem halben Jahr wächst das Pear Hotel am Bannholzgraben Stück für Stück empor. Mittlerweile stehen vier Stockwerke fast komplett, das etwas zurückgesetzte Staffelgeschoss kommt im Anschluss noch obendrauf.

Nicht aus dem Blick verloren hat die Firma Römerhaus unterdessen ihr zweites Vorhaben auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück. Das Unternehmen aus Schifferstadt will direkt neben dem Hotel eine Seniorenresidenz errichten. Durch ihre baurechtlichen Entscheidungen Ende vergangenen Jahres hat die Stadtverordnetenversammlung das geplante Pflegeheim aber erst einmal verhindert.

Dafür liegt die Firma, die eigentlich auf Pflegeimmobilien spezialisiert ist, bei ihrem ersten Hotel-Projekt voll im Zeitplan. Das betonte Michael Straub, kaufmännischer Leiter von Römerhaus, im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Während die Maurer noch die Wände hochziehen, werde bereits mit dem Innenausbau begonnen. So verlegen Installateure die notwendigen Rohre und Leitungen für Heizung und Elektrik. Darüber hinaus werden zurzeit im ersten OG die Fenster eingesetzt. Mit dem Einbau der großformatigen Aluminium-Elemente im Erdgeschoss werde allerdings noch etwas gewartet, erklärt Straub. Absicht sei es, den Handwerkern mit ihrem Material den Zugang zum Gebäude nicht unnötig zu erschweren.

Prokurist Straub geht momentan davon aus, dass der Rohbau – der in Teilen aus Beton und in Teilen aus Mauerwerk erstellt wird – bis Ende des Jahres abgeschlossen ist. Voraussetzung sei allerdings, dass sich die Arbeiten nicht witterungsbedingt verzögerten.

Haus mit 86 Zimmern

Rund zehn Millionen Euro investiert Römerhaus in sein erstes Hotel, das über 86 Zimmer verfügen soll. Wie bei seinen Pflegeheimen gibt das Unternehmen privaten Anlegern die Möglichkeit, eines oder mehrere Appartements zu erwerben. „Über die Hälfte ist bereits vermarktet“, teilt Michael Straub mit. „Das ist für diesen Zeitpunkt gut.“

Späterer Betreiber des Hauses ist die Pear Hotel Viernheim GmbH, die ihm auch seinen Namen gibt. Dahinter verbergen sich Gesellschafter und Geschäftsführer der Lieblang-Gruppe. Nach Angaben von Straub bereitet Römerhaus bereits den Bau weiterer Hotels vor, allerdings wolle das Unternehmen dabei die Erfahrungen aus dem Viernheimer Projekt einfließen lassen. Den Schwerpunkt seiner Investitionstätigkeit werde Römerhaus aber auch weiterhin auf den Bau von Pflegeimmobilien legen, sagt der kaufmännische Leiter. Grund sei der „exorbitante Bedarf an Pflegeplätzen“. Daher stoße die Firma mit ihren Initiativen bei den Kommunen in der Regel auf „sehr offene Türen“.

In Viernheim war dies nicht so. Im Gegenteil: Am 7. Dezember 2017 beschloss das Parlament, für das Quartier Walter-Gropius-Allee/Am Alten Weinheimer Weg einen Bebauungsplan zu erstellen und eine Veränderungssperre zu erlassen. Erklärtes Ziel war es, das 11 800 Quadratmeter große Gelände als Gewerbestandort zu sichern und dauerhaftes Wohnen zu unterbinden. Zu diesem Zeitpunkt lag der Bauantrag von Römerhaus bereits beim Kreisbauamt in Heppenheim vor. Römerhaus mutmaßte daher, die Stadt wolle mit der politischen Entscheidung Konkurrenz vom eigenen Forum der Senioren (FdS) fernhalten und sprach von einem gezielten Vorgehen gegen die geplante Seniorenresidenz.

Rechtliche Prüfung

In seiner Einschätzung bestätigt sieht sich Straub auch deshalb, weil von dem gesamten Areal nur das 2350 Quadratmeter große Teilgrundstück für das Pflegeheim tatsächlich von der Veränderungssperre betroffen sei. Denn neben dem künftigen Hotel befinden sich dem Prokuristen zufolge nur noch ein Bürogebäude und sonstige Flächen wie Parkplätze in dem Planungsgebiet.

Für eine solche „Verhinderungsmaßnahme“ seien die baurechtlichen Instrumente, die sich die Stadt Viernheim zunutze gemacht habe, nicht vom Gesetzgeber geschaffen worden, meint Michael Straub. Sein Unternehmen habe daher ein Normenkontrollverfahren „auf den Weg gebracht“. Ziel sei es, das Vorgehen der Kommune rechtlich überprüfen zu lassen. Straub hofft, dass es zu Gesprächen und einer außergerichtlichen Einigung mit der Stadt kommt. Die Verwaltungsspitze äußerte sich auf Anfrage des „SHM“ nicht zum Stand der Auseinandersetzung.

