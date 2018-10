Perlenkette an Erlebnissen

Viernheim.45 Viernheimer Frauen haben mit dem Katholischen Deutschen Frauenbund eine Reise nach Brebbia unternommen. Die Bildungs- und Freizeitstätte am Lago Maggiore wird vom Frauenbund-Mitglied Regina Kaminski geleitet, die sich regelmäßig in Italien über Besuch aus Viernheim freuen darf.

Nach knapp zehnstündiger Hinfahrt erreichte die Gruppe das Jugendwerk und bezog Zimmer in den Bungalows und im Haupthaus. Die renovierten Häuschen im mediterranen Stil, locker aneinandergereiht auf einem riesigen Gelände mit viel gepflegter Rasenfläche, Palmen, Büschen und Bäumen verschafften sofort Urlaubsgefühl bei den Mitreisenden. Das morgendliche Wecken war einer der Höhepunkte: Aus den Lautsprechern in den Fluren erschallten Stimmungslieder.

Wer schon fit war, konnte sich dem Frühsport anschließen oder vor dem Frühstück noch einen Spaziergang an den See unternehmen. Täglich startete die Viernheimer Gruppe zu Halb- oder Ganztagsausflügen in der Umgebung. Dank der eigenen Busfahrerin konnte das Programm je nach Wetter und Wunsch auch spontan geändert werden.

Beschauliches Kloster

Kulturelle Höhepunkte waren der Besuch des Felsenklosters Santa Katarina und die Besteigung des Sacro Monte Varallo mit seinen Dutzenden Steinhäuschen, auf denen mit fast lebensgroßen Figuren Szenen aus der Bibel dargestellt sind. Beschaulich und landschaftlich wunderschön war der Fußweg am Ufer des Orta-Sees entlang bis zum Dorf Orta mit seinen kleinen Gässchen und dem Marktplatz. Von dort konnte die Gruppe mit dem Boot übersetzen auf die „Insel der Stille“ San Giulio, auf der es einen Rundweg mit besinnlichen und zum Nachdenken anregenden Texten gab.

Gigantisch war auch der Ausblick über See und Berge vom Sasso del Ferro – erreichbar nur mit einer abenteuerlichen „Gondel“: Die etwa achselhohen Wannen waren offen und boten Platz für maximal zwei stehende Passagiere. Wer „shoppen“ wollte, konnte dies auf dem riesigen Markt in Arona oder in Stresa. Bei allen Ausflügen gab es ausreichend Alternativen für jedes Level der körperlichen Fitness, der jeweiligen Tagesform und Interessen.

Nach dem Abendessen trafen sich die Frauen zu einer Besinnungsrunde im Großen Saal. Regina Kaminski hatte sich für die Woche eine Gebetsreihe über die „Perlen des Lebens“ ausgesucht. Jeden Abend wurden Holzperlen in verschiedenen Farben verteilt und deren Bedeutung erläutert – Gottesperlen, Stille-Perlen, Perlen der Liebe, Gelassenheitsperlen und noch einige mehr. Zu jeder Perle gab es ein passendes Gebet und ein Text wurde vorgelesen. Am letzten Abend wurden diese Perlen in einer festen Reihenfolge zu einem Armband aufgereiht. Es ist für alle Frauen ein hilfreicher Begleiter im Alltag – und ein tolles Andenken an die gelungene Fahrt. su

