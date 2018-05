Anzeige

Viernheim.Das internationale Frauencafé ist im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zusammenhalt in Vielfalt“ am Mittwoch, 13. Juni, wieder ab 15.30 Uhr im TiB (Treff im Bahnhof), Friedrich-Ebert-Straße 8 in Viernheim, geöffnet. „Zu diesem Sonder-IFC sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Es ist keine Voranmeldung erforderlich“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Frauenbüro. Algerien ist das ursprüngliche Heimatland von Fatima Didi.

Der Fläche nach ist Algerien der größte Staat Afrikas und der zehntgrößte Staat der Welt. Nach EinwohnerInnen liegt Algerien innerhalb Afrikas mit gut 41 Millionen Menschen an achter Stelle. Das Land ist nach seiner Hauptstadt Algier benannt. Am 5. Juni feiert Algerien seinen Unabhängigkeitstag. Im Jahr 1962 erklärte das Land sich unabhängig von Frankreich.

Kulturdenkmäler der Unesco in Algerien sind die Bergfestung Beni Hammad, die Felsmalereien des Tassili n’Ajjer, das Tal von M’zab, die römische Ruinen von Djemila und von Timgad, die Ruinenstadt Tipasa, sowie Kasbah die Altstadt von Algier.