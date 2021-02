Personal wird geimpft

Viernheim.Mediziner und Pflegekräfte im Viernheimer Krankenhaus, die in Kontakt mit Corona- und anderen Risiko-Patienten stehen, haben jetzt Impftermine beziehungsweise haben bereits die erste Impfung erhalten. Das erklärte der Internist und Belegarzt in St. Josef, Dr. Max Karner, am Mittwoch gegenüber dieser Redaktion.

Demnach hat das Impfzentrum Bensheim in der Woche zuvor eine neue Liste mit

