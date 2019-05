Pfadfinder bauen einen Zaun

Viernheim.Rund 80 000 junge Menschen in ganz Deutschland machen die Welt ein bisschen besser: Am Donnerstagabend ist die 72-Stunden-Aktion gestartet. Mit dabei sind auch drei Viernheimer Gruppen, die bis zum Sonntagabend ihre Projekte umsetzen wollen. Die 72-Stunden-Aktion „Uns schickt der Himmel“ ist eine Initiative des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und seiner Verbände. In 72 Stunden bringen sich Jugendliche und junge Erwachsene für andere ein und machen mit ihren Projekten die Welt ein Stückchen besser. Nach 2013 findet die Aktion zum zweiten Mal bundesweit statt. Im Bistum Mainz und in Viernheim dagegen waren die Jugendlichen schon mehrfach über drei Tage hinweg im Einsatz für die soziale Sache.

Für die 72-Stunden-Aktion haben sich die Pfadfinder, die KJG St. Michael und die Jugendlichen der Pfarrei Johannes XXIII. (KJG St. Aposteln und Pfarrjugend St. Marien) angemeldet. Alle drei haben dabei kein eigenes Projekt eingebracht, sondern sich für eine Aufgabe entschieden, die sie vorher nicht kannten. Erst am Donnerstag, um 17.07 Uhr, beim Startschuss in Heppenheim wurde das Geheimnis gelüftet: Alle Gruppen bleiben in Viernheim und setzen hier soziale Projekte um.

Baumelbank entsteht

Die Pfadfinder müssen handwerkliches Geschick im Vogelpark beweisen, wo eine Überdachung, Futterhäuschen und ein Zaun gebaut werden müssen. Die KJG St. Aposteln und die Marienjugend sind direkt nebenan im Sozialzentrum aktiv. Dort muss ein Hang befestigt werden, der bei Regen immer wieder abrutscht und Dreck in das Gebäude spült. Die KJG St. Michael kümmert sich um das Außengelände des Familienbildungswerks, baut eine Baumelbank und einen Wasserlauf.

Schon am Donnerstagabend ging es vor Ort mit den Aktivitäten los. Bis Sonntag, 17.07 Uhr, haben die Jugendlichen Zeit, ihre 72-Stunden-Mission zu erfüllen. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.05.2019