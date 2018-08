Pfarrer singt in Viernheim

Viernheim.„Mit den zwölf Songs seiner neuen CD „Unerhört“ hat Liedermacher und Pfarrer Clemens Bittlinger das Ohr wieder ganz nah am Puls der Zeit. Mal humorvoll, mal nachdenklich entlarvt der Sänger und Texter die Selbsttäuschungen einer sich immer rasanter entwickelnden digitalisierten Welt“, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelischen Auferstehungsgemeinde am Berliner Ring.

Scheinbar mühelos würden Themen wie „Facebook-Freundschaften“, die Verödung unserer Innenstädte und ein gewisser „Tätowier-Wahn“ miteinander verknüpft und zu einem brisanten, aber äußerst unterhaltsamen Päckchen verschnürt. Das komme vor allem live bei seinen Konzerten besonders gut rüber. So, wie es auch am Donnerstag, 13. September, in der Auferstehungskirche Viernheim sein soll.

Erstmals, seit Bittlinger in Konzerten auftritt, wird er in Viernheim zu erleben sein. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Vor dem Konzert und in der Pause wird für Getränke und einen kleinen Imbiss gesorgt sein.

Besonders gut sind auch die Musiker, die Clemens Bittlinger seit vielen Jahren in unterschiedlicher Besetzung bei seinen Konzerten begleiten, allen voran der Nieder-Liebersbacher Lokalmatador Adax Dörsam an der Gitarre und David Kandert an den Percussions. Clemens Bittlinger ist Pfarrer, Bestseller-Autor, Kolumnist und vor allem Liedermacher. Über 3500 Konzerte in den vergangenen drei Jahrzehnten, 31 veröffentlichte CDs mit einer Gesamtauflage von rund 300 000 verkauften Exemplaren machen diesen preisgekrönten Singer-Songwriter zu einem der erfolgreichsten Interpreten seines Genres.

Längst haben einige seiner Lieder in zum Teil millionenfacher Auflage den Weg ins allgemeine Liedgut der Kirchengemeinden gefunden. Erlebt man die spannende Atmosphäre seiner Auftritte, die humorvolle Einbeziehung des Publikums und die brisanten Kernaussagen seiner Texte, so versteht man, was diesen Liedermacher und sein Ensemble Wochenende für Wochenende für viele so hörenswert macht. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.08.2018