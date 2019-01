Pfarrer Stipinovich nimmt Abschied von Viernheim

Viernheim.Mit einem Gottesdienst und einem Konzert hat sich Viernheim und die Pfarrei St. Hildegard-St. Michael von Pfarrer Angelo Stipinovich verabschiedet. Er verlässt die Brundtlandstadt nach 20 Jahren auf eigenen Wunsch, um, wie berichtet, eine neue Aufgabe in Namibia zu übernehmen. „Eine Ära geht zu Ende“ bedauerte Bürgermeister Matthias Baaß, der dem Pfarrer für sein nachhaltiges Wirken in der Stadt Viernheim dankte. „Wir lassen einen wunderbaren und weltoffenen Menschen gehen, der energisch und energiegeladen war und ist“ schloss sich der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Jürgen Gutperle an. Das Dankeschön der Gemeinde drückte sich mit einem langen Applaus und stehenden Ovationen für den Seelsorger aus. Über die Verabschiedung werden noch ausführlich berichtet. su

© Südhessen Morgen, Montag, 28.01.2019