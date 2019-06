Pferdesport auf hohem Niveau

viernheim.Das große Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins (RuF) Viernheim legte einen furiosen Start hin. Die Meldezahlen erreichten mit 240 Reitern aus elf Nationen Rekordwerte. Insgesamt sind mehr als 1150 Pferde in 22 Prüfungen gefordert. Gut 1300 Starts sind an den fünf Veranstaltungstagen auf der Anlage am Alten Weinheimer Weg vorgesehen. Die Pferdesportfreunde ließen sich auch nicht vom wechselhaften Wetter zum Auftakt der Wettbewerbe abhalten. Das zwischenzeitliche Unwetter nahm ebenso wenig Einfluss auf die Großveranstaltung wie gelegentliche Regenschauer.

Schon die ersten Prüfungen verliefen aus Viernheimer Sicht ausgesprochen erfolgreich, denn in der Springpferdeprüfung Klasse A** holte sich Hannah Holzschuh auf Quaisa Quim den Sieg. Bei der Springpferdeprüfung Klasse M* für sechsjährige Pferde landete Bernd Herbert auf No Limit de la Pomme auf Rang drei.

Bernd Herbert erreichte mit Conjack bei der Springpferdeprüfung Klasse M* für sechs- bis achtjährige Pferde in Abteilung 1 den vierten Platz, Nina Müller belegte auf Talina in Abteilung 3 ebenfalls Rang vier. Die Siegesfanfare ertönte in der Springprüfung Klasse M** der Damen für Celine Frieß auf Tönne, die fehlerfrei in 69,11 Sekunden die Konkurrentinnen hinter sich ließ. Eine große Ehre wurde Christoph Lamberth vom gastgebenden Reit- und Fahrverein (RuF) Viernheim zuteil. Für seine zahlreichen Erfolge wurde dem Viernheimer Sportler das Goldene Reitabzeichen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung verliehen.

Am Wochenende werden auf der Anlage am Alten Weinheimer Weg noch mehrere sportliche Höhepunkte geboten. Am Samstagnachmittag steht ab 13 Uhr das Finale der Youngsters-Tour an, um 15.30 Uhr folgt die 2-Phasen-Springprüfung der Klasse S**.

Großer Preis von Viernheim

Den Abschluss des Tages bildet ab 19.30 Uhr die Fohlenauktion der Süddeutschen Pferdezuchtverbände, bei der 32 ganz junge Tiere mit berühmten Vorfahren präsentiert werden.

Am Sonntag, ab 14 Uhr, steht dann noch der mit 10 000 Euro dotierte Große Preis von Viernheim auf dem Programm. Dabei handelt es sich um eine Springprüfung der Klasse S*** mit Stechen. Den sportlichen Ausklang bildet das Finale der Regio-Tour, einer Springprüfung der Klasse M*.

