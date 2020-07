Pflanzen mit wohltuender Wirkung

Viernheim.Ausflügler, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad in Viernheims Wiesen und Wäldern unterwegs sind, nehmen nur selten die Pflanzen am Wegesrand wahr – es sei denn, es handelt sich um bunt blühende Blumen. Dabei gibt es gerade dort, aber auch in der Stadt selbst, jede Menge Wildkräuter zu entdecken, die mehr sind als nur Unkraut.

Bei einer Führung von BUND-Ortsverband und Umweltbüro Kompass

...