Pflegekräfte knapp

Viernheim.Die Zahl der Corona-Infektionen im Forum der Senioren hat sich weiter erhöht, nachdem nun die letzten Ergebnisse der Testreihe vom 5. Dezember eingetroffen sind. Im Wohnbereich „Hochhaus“ sind 13 Bewohner sowie neun Pflegekräfte und Beschäftigte eines Dienstleisters positiv getestet worden.

Wie die Stadt Viernheim mitteilt, seien die Brechdurchfälle in dem Wohnbereich zum Stillstand gekommen. Ein Bewohner habe erhöhte Temperatur, ein weiterer trinke schlecht. Einweisungen ins Krankenhaus seien bisher nicht erforderlich gewesen. Die Einrichtung stehe im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst.

Die Tatsache, dass nunmehr neun Pflegemitarbeiter, darunter mehrere Fachkräfte, in häuslicher Quarantäne seien, habe allerdings erhebliche Auswirkungen auf die Pflegeorganisation. Lücken konnten zwar bislang durch Umplanungen und Zeitarbeitskräfte geschlossen werden. Die internen und externen Personalressourcen seien jedoch endlich, heißt es in der Pressemitteilung. Ein Einsatz von positiv getesteten Mitarbeitern, die keine Symptome zeigen, sei dennoch keine Option. Am Mittwoch wurde auch das Personal der bislang nicht betroffenen Abteilungen getestet. Mit den Ergebnissen wird bis spätestens Freitag gerechnet. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.12.2020