Pflichtspielauftakt der Jugendteams

Viernheim.Jetzt beginnt auch für die Jugendmannschaften der Pflichtspielbetrieb in der Fußball-Saison 2018/19. Am stehen heutigen Samstag stehen drei Rundenspiele auf dem Spielplan. Mit fünf Partien im Kreispokal geht es für die älteren Fußballjunioren auch gleich in eine englische Woche. Als erstes Nachwuchsteam des TSV Amicitia gehen heute die C1-Junioren aufs Feld. In der Landesliga empfangen sie um 13.15 Uhr die JSG Mauer/Lobbach. Anschließend um 15 Uhr haben es die B1-Junioren in der Verbandsliga mit dem FC Astoria Walldorf 2 zu tun. Die A-Junioren starten auswärts in die Verbandsliga-Saison. Um 17 Uhr sind die Blaugrünen zu Gast beim 1. FC Bruchsal. Am Dienstag und Mittwoch steht die erste Runde im Kreispokal an. Das Spiel der B1-Junioren ist für Dienstag, 18.30 Uhr, beim SV 98 Schwetzingen angesetzt. Die B2 hat dagegen ein Heimspiel und trifft zeitgleich auf den SV Schriesheim. Am Mittwoch erwarten die C2-Junioren um 18.30 Uhr den TSV Neckarau im Waldstadion. Die A-Junioren fahren zur SG Oftersheim (18.30 Uhr). Und die C1-Junioren führt die erste Kreispokal-Runde zum FV Fortuna Heddesheim. su

