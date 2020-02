Pharmazie vom Schulhof

Viernheim.Normalerweise wollen Pädagogen nicht, dass Schüler sich im Unterricht mit Kaugummi beschäftigen. Für Nico Gregorincic und Gleb Kalashnik war jedoch ein etwa 5700 Jahre altes Stück Birkenpech Grundstein ihrer Forschung, die den beiden Schülern der Alexander-von-Humboldt-Schule den ersten Platz beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ einbrachte (wir berichteten). Beeindruckt vom wohl ältesten Kaugummi der Welt, das im Mund einer Mumie aus der Jungsteinzeit gefunden wurde, experimentierten sie mit der Rinde von Birken und Platanen, um daraus die Stoffe Betulin und Betulinsäure zu extrahieren.

„Lecker ist es nicht, auf Birkenpech herumzukauen“, erklärt Nico im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. „Und zum Zeitvertreib haben das die Menschen im Neolithikum bestimmt auch nicht gemacht.“ Viel wahrscheinlicher sei das Steinzeitkaugummi aufgrund seiner medizinischen Wirkung weit verbreitet gewesen. Bei Ausgrabungen rund um die Pfahlbauten am Bodensee wurden zerkaute Klumpen aus Birkenpech in großer Zahl gefunden.

Im Gegensatz zum heute herkömmlichen Verfahren, bei dem Chloroform zur Lösung der Moleküle aus der Rinde von Birke und Platane genutzt wird, konnten die beiden 16-jährigen Schüler in der Experimentier-AG der AvH zwei Verfahren mit Aceton und Ethanol entwickeln. „Das ist für die Umwelt viel verträglicher“, lobt AG-Leiter Ruthard Friedel die Nachwuchswissenschaftler. „Außerdem müssen die Bäume nicht gefällt, sondern nur die oberste Schicht der Rinde abgekratzt werden, was die Bäume gut verkraften können“, ergänzt Gleb.

Sowohl Betulin (aus Birkenrinde) als auch Betulinsäure (aus Platanenrinde) sind pharmakologisch wirksame Substanzen. Betulin werden cholesterinsenkende Eigenschaften zugeschrieben, außerdem soll es krebshemmend und leberschützend sein, die Wundheilung fördern und antiviral wirken. Betulinsäure sei dagegen ein Wirkstoff gegen Hautpilz, könne außerdem etwa gegen Malariaerreger oder das HI-Virus eingesetzt werden und auch bei der Bekämpfung von Schwarzem Hautkrebs helfen, zählen Gleb und Nico die vielfältigen Anwendungsbereiche der beiden Naturstoffe auf.

Als Erstplatzierte im Regionalwettbewerb (Fachbereich Chemie) haben sich die beiden für den Landesentscheid „Jugend forscht“ qualifiziert. Anfang April werden sie erneut vor eine Jury treten. „Dafür müssen wir an unserem Projekt jetzt weiter arbeiten und die Stoffe kristallisieren“, erzählt Nico. Je weiter man im Wettbewerb komme, desto anspruchsvoller müsse die Forschung sein.

Wettbewerbskultur fördern

Für Nico und Gleb ist es nicht die erste Teilnahme an „Jugend forscht“. Zudem konnten sie sich im vergangenen Jahr für ihre Methode zum Phosphat-Recycling aus Klärschlamm auch über einen ersten Preis vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) freuen. „Ziel der Experimentier-AG ist es, dass die Schüler sich mit ihrer Forschung an mindestens einem Wettbewerb beteiligen“, erklärt Fachleiter Jens Römer. „Wenn man Situationen bereits gewohnt ist, in denen man anderen Menschen seine Leistung und sein Wissen präsentieren muss, ist das für das spätere Berufsleben von großem Nutzen“, betont Römer.

Nico und Gleb können jedoch bereits jetzt von ihrer erfolgreichen Forschung profitieren. Nach dem Regionalwettbewerb, der bei der BASF in Lampertheim ausgetragen wurde, kam eine Mitarbeiterin des Chemiekonzerns auf die beiden zu. Gleb wurde nahegelegt, sich nach seinem Realschulabschluss in diesem Jahr bei der BASF für eine Ausbildung zum Chemikanten zu bewerben. Nico bekam die Zusage für ein Praktikum. „Das kam mir sehr gelegen. Ich hatte bisher nur Absagen für das Pflichtpraktikum fürs Abi bekommen“, berichtet er.

Nico und Gleb sind nicht die einzigen Schüler der Experimentier-AG, die bei „Jugend forscht“ gut abgeschnitten haben. Cleo Kraut, Karmella Szikora und Amelie Mielke aus der neunten Klasse kamen beim Regionalwettbewerb im Fachbereich Biologie auf den zweiten Platz. Aus der Wurzel einer Mahonie extrahierten sie Berberin.

„Es ist in so hoher Konzentration in der Wurzel vorhanden, dass das Holz sogar unter UV-Licht gelb leuchtet“, erzählt Karmilla, was die drei Schülerinnen prompt demonstrieren. In der Medizin zeige Berberin antiseptische Wirkung gegenüber Bakterien und Amöben, stimuliere das Zentrale Nervensystem, unterstütze den Zuckerstoffwechsel, sei als leichtes Antibiotikum einsetzbar und könne auch zur Bekämpfung von Krebszellen genutzt werden. „Und das alles steckt in einer Pflanze, die auf unserem Schulhof wächst“, betont Amelie.

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.02.2020