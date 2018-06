Anzeige

Viernheim.Während die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland den Pokal verteidigen möchte, hat Philip Salobir den Titel bereits in der Tasche. Der 17-jährige Viernheimer holte sich nämlich bei den UIM-Weltmeisterschaften vor Sardinien in der Runabout GP4-(Spark)-Klasse den Titel im Jetski-Rennen.

Dort konnten die deutschen Nachwuchsfahrer einmal mehr ihre internationale Klasse unter Beweis stellen und zählten zu den Besten. Philip Salobir ist bei der UIM-Weltmeisterschaft (Union Internationale Motonautique) vor dem italienischen Urlaubsparadies in zwei Klassen angetreten.

Einmal in der Ski GP1 und dann noch in der Runabout-GP4-(Spark)-Klasse. In der Ski GP1 konnte er mit einem Kawasaki Rotax 1600R (von Nico Russ Racing) Platz 18 bei 30 Startern belegen. In der GP4 zeigte er mit seinem Spark (von ADI Racing), wer hier das Maß aller Dinge ist und holte sich souverän den Sieg. Vor der beeindruckenden Kulisse des Meerbusens von Golfo Aranci im Nordosten Sardiniens kamen die Jetski-Fans voll auf ihre Kosten.