Philosoph leitet Diskussionen

Viernheim.„Sonntags bei Anton“ heißt ein neues Angebot der Volkshochschule. Dabei können sich Interessierte ab 26. Januar jeweils am letzten Sonntag im Monat von 11 bis 13 Uhr bei freiem Eintritt und kostenlosem Kaffee und Kuchen miteinander austauschen. Geleitet und moderiert wird die Veranstaltung von dem Lampertheimer Philosophen Anton Schmitt. Er hat auch das Auftaktthema „Phrasendrescherei vs. echte Kommunikation“ ausgewählt. Für die weiteren Sitzungen sollen die Themen von den Teilnehmern jeweils gemeinsam festgelegt werden. In ihrer Ankündigung verspricht die VHS „herrschaftsfreie Diskussionen“. Grundsätzlich stehe alles zur Debatte, was irgendwie „auf dem Herzen brennt“. Zu Beginn jeder Sitzung wird ein Thesenpapier verteilt, danach ein Protokoll zur Verfügung gestellt. red

