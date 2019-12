Philosoph will zum Zuhören anregen

Viernheim.Seit fünf Jahren wird die Veranstaltung „Sonntags bei Anton“ schon in Lampertheim angeboten, nun gibt es sie auch in Viernheim. Die Volkshochschule (VHS) bietet die regelmäßigen Treffen im kommenden Jahr als Beitrag zum Thema „Debattenkultur und Philosophie“ an.

Jeweils an jedem letzten Sonntag im Monat können sich interessierte Bürger ab dem 26. Januar von 11 bis 13 Uhr bei freiem Eintritt in der Kulturscheune „gemeinsam auf ,Augenhöhe’ miteinander austauschen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu gibt es kostenlosen Kaffee und Kuchen. Eine vorherige Anmeldung ist laut Volkshochschule notwendig.

Neue Bildungsplattform

Die Veranstaltung ist Teil der neuen Bildungsplattform von Verwaltung, Volkshochschule und Vereinen, die unter dem Motto „Bildung von Bürgern für Bürger“ steht (wir berichteten). Geleitet wird „Sonntags bei Anton“ von dem Lampertheimer Philosophen Anton Schmitt. Er verspricht „herrschaftsfreie“ Diskussionen.

Grundsätzlich steht alles zur Debatte, was irgendwie „auf dem Herzen brennt“. Und dann geht es zuerst einmal um das gegenseitige Verstehen. Das erfordert ein „offenes Ohr“ dafür, was der andere zu sagen hat – gerade auch, wenn es eine ganz andere Meinung ist als die eigene. Da gilt es, ihn so zu verstehen, wie er sich selbst versteht und dann erst „Contra“ zu geben, andere Aspekte ins Spiel zu bringen. Das alles soll dazu dienen, sich gegenseitig zu verstehen und sich letztendlich miteinander ins Einvernehmen zu setzen.

„Sonntags bei Anton“ sucht den „Austausch mit (Anders)Denkenden in einer guten Debattenkultur“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Moderator Anton soll dafür sorgen, dass dies möglich wird. Zugleich trägt er mit seinem fachlichen Hintergrund zu einer inhaltlichen Intensivierung der Beiträge bei. Die Themen der einzelnen Sitzungen werden von den Teilnehmern gemeinsam abgesprochen beziehungsweise beschlossen.

Zu Beginn jeder Sitzung wird ein Thesenpapier ausgeteilt, das einen Leitfaden zur gemeinsamen Diskussion bereitstellt. Nach den Sitzungen wird jeweils ein (umfangreiches) Protokoll zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen gibt es bei Horst Stephan. Er ist unter Telefon 06204/98 84 01, und per E-Mail an Horst.Stephan@Viernheim.de zu erreichen. Anmeldungen sind möglich unter 06204/ 98 84 02 oder online unter www.vhs.viernheim.de red

