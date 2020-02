Viernheim.Der Philosoph Anton Schmitt, der die Veranstaltung „Sonntags bei Anton“ leitet (wir berichteten), bietet ab 4. Februar weitere Kurse bei der Volkshochschule an. „Philosophie am Morgen“ findet an jedem Dienstag von 10 bis 12 Uhr statt. Schwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit der abendländischen Weisheitsliteratur, zu Beginn der Veranstaltungsreihe etwa Schopenhauers „Aphorismen zur Lebensweisheit“. Laut VHS wird textnah gearbeitet, – allerdings mit „klarer Betonung einer gemeinsamen Verständigung“. Jeder solle in Bezug auf seine eigene Lebenserfahrung etwas damit anfangen können.

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Für Informationen stehen Horst Stephan von der Volkshochschule oder der Dozent Anton Schmitt zur Verfügung: Horst Stephan ist unter der Telefonnummer 06204/98 84 01 oder per E-Mail an Horst.Stephan@Viernheim.de erreichbar, Anton Schmitt per E-Mail an manna@posteo.de Die Teilnahme an dem Philosophie-Kurs ist kostenpflichtig. red

