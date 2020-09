Viernheim.Die Volkshochschule setzt am Dienstag, 29. September, ihre Reihe „Philosophie am Morgen“ fort. Dabei führt Anton Schmitt in das Thema „Antike Techniken der Selbstvollkommnung“ ein. Insgesamt gibt es sieben Termine, jeweils dienstags von 10 bis 12 Uhr in der Kulturscheune.

In der Philosophie entstand schon vor 2500 Jahren eine Ethik des Umgangs mit sich selbst. Während man heutzutage unter „Ethik“ vor allem Fragen des zwischenmenschlichen Umgangs versteht, geht es in einer Ethik der Selbstsorge darum, sein eigenes Mensch-Sein voll zu entwickeln. Geschehen soll das, obwohl man altert, weiß, dass man sterben muss, und von Schicksalsschlägen getroffen werden kann. Übungen dazu entwickelten mehrere antike Philosophen wie Marc Aurel, die in dem Seminar thematisiert werden. red

