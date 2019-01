Pin um Pin gegen die Kameraden

Viernheim.Der langjährigen Tradition folgend wurde am ersten Wochenende des neuen Jahres der vereinsinterne USC Supercup ausgetragen. Überschattet war das Turnier von der Nachricht, dass am Tag zuvor Rainer Puisis, einer der Spitzenspieler und langjähriges Mitglied des Vereins, verstorben war.

Weil in der Regel die Erstplatzierten der Clubmeisterschaften an diesem Turnier teilnehmen, kann in dem Wettbewerb auch die Vereinsmeisterschaft gesehen werden. In diesem Jahr waren allerdings nur fünf Damen und 30 Herren am Start. Sie hatten sechs Spiele zu absolvieren, nach denen sich die sechs Besten der Damen und die acht Besten der Herren für das Finale qualifizierten.

Das Finale selbst wurde nach dem K.-o.-System ausgetragen, in welchem sich nach zwei Spielen der oder die nach Pins besten Spieler für die nächste Finalrunde qualifizierten.

Damen-Qualifikation

Bei den Damen lag nach der Vorrunde Nicole Blase (BC Royal) mit den von ihr erzielten 1298 Pins in Führung. Auf den Rängen zwei und drei folgten ihr ihre Clubkameradinnen Stefanie Oellien mit 1210 und Martina Kolbenschlag mit 1149 Pins. Sabine Kunde und Jeanette Wenzke (Cobra) belegten die Ränge vier und fünf. Sabine Kunde erzielte 1067 und Jeanette Wenzke 1035 Pins.

Im Viertelfinale trafen Kolbenschlag auf Kunde und Oellien auf Wenzke, während Blase mangels Gegnerin erst im Halbfinale zum Zuge kam. Kolbenschlag setzte sich mit 405:336 gegen Kunde und Oellien mit 400:354 gegen Wenzke durch. Womit die Paarungen im Halbfinale mit Blase gegen Wenzke und Kolbenschlag gegen Oellien feststanden.

Im Halbfinale ließ Blase ihrer Gegnerin keine Chance und erreichte mit 450:341 Pins das Finale. Gleiches gelang Kolbenschlag, die ihrer Clubkameradin Oellien mit 401:363 das Nachsehen gab.

Im Finale war dann bestes Bowling zu sehen. Kolbenschlag erzielte in den zwei Finalspielen gegen Blase 460 Pins, denen Blase, die in den absolvierten zehn Spielen durchschnittliche 215 Pins erzielte, nur 399 entgegensetzen konnte. Die Cupsiegerin Kolbenschlag hatte zwei Spiele mehr absolviert und durchschnittlich 202 Pins erzielt.

Wettbewerb der Herren

Im Wettbewerb der Herren spielten fünf Spieler bereits in der Vorrunde einen über 220 Pins liegenden Schnitt. An die Spitze des Teilnehmerfeldes setzte sich Peter Blaesing (BC Royal) mit 1395 Pins vor Werner Gehring (Don Bosco G/S) mit 1374, Jens Griener (BC Team 89) mit 1352, Sascha Birk (BC Team 89) mit 1349 und Thorsten Knoll (BC Royal) mit 1329.

Über der Zweihunderter-Marke spielten zehn Spieler. Diese wurden angeführt von Michael Lauser (Don Bosco G/S) mit 1286 Pins auf Rang fünf. Ihm folgten Willy Ebel (ohne Club) mit 1284, Bernd Frey (BC Royal) mit 1273, Michael Betzold (BC Team 89) mit 1253, Stefan Lurk (BC Team 89) mit 1253, Bastian Busalt (AS) mit 1238, Frank Goerke (BC Phoenix) mit 1243, Stefan Fackel-Kretz (BC Phoenix) mit 1221 und Eric Schanze mit 1211.

Für die nicht zum Finale der acht Besten angetretenen Willy Ebel und Stefan Lurk rückten die Nächstplatzierten nach. Somit standen im Viertelfinale Blaesing gegen Betzold, Birk gegen Knoll, Griener gegen Lauser und Gehring gegen Frey auf den Bahnen.

Aus dem Viertelfinale gingen Blaesing mit 443:366, Lauser mit 438:436 und Frey mit 489:315 als Sieger hervor. Das Halbfinale spielten Blaesing gegen Birk und Lauser gegen Frey, wo sich Blaesing mit 483:467 und Frey mit 422:393 durchsetzen konnten und in das Finale einzogen.

Das Finale erwies sich als höchst spannend. Die erste Begegnung gewann Blaesing mit 221:167, während er in der zweiten Begegnung mit 192:228 unterlag, aber im Gesamtergebnis mit 413:395 den Cupsieg davontragen konnte. red

