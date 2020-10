Pinguin mit Mütze weckt Vorfreude

Viernheim.Ein Pinguin mit einer roten Mütze, ein Schneemann und viele Sterne zieren den Adventskalender 2020 des Lions Club Viernheim. Gemalt hat sie Emilia aus der Klasse 4b. Die Grundschule in der Innenstadt hat in diesem Jahr im Rahmen eines Malwettbewerbs das Titelmotiv für die Benefizaktion beigesteuert. Die übliche Präsentation der Siegerbilder fiel nun wegen der Corona-Pandemie aus. Aber die Aktion selbst findet nach Angaben der Lions wie gewohnt statt.

So sind die Kalender ab Montag, 2. November, in etlichen Viernheimer Einrichtungen erhältlich. Der Preis beträgt fünf Euro. Mit dem Kauf eines Exemplars nimmt der Besitzer vom 1. bis 24. Dezember an einer Auslosung teil. Er gewinnt, wenn die vierstellige Kalendernummer mit einer der gezogenen Gewinnnummern übereinstimmt oder bei den Sonderverlosungen die letzten zwei Ziffern der Kalendernummer mit der zweistelligen Gewinnnummer übereinstimmen.

Insgesamt stehen rund 700 Preise im Gesamtwert von mehr als 25 000 Euro zur Verfügung. Darunter ist etwa ein Gutschein bei einem Fahrrad-Versandhändler im Wert von 3500 Euro. Darüber hinaus winken unter anderem zwei viertägige Reisen für zwei Personen nach Berlin, ein VIP-Paket für das Maimarkt-Reitturnier, Hotelübernachtungen und elektronische Geräte.

Die gezogenen Losnummern und die dazugehörigen Preise werden ab 1. Dezember im „Südhessen Morgen“ und auf der Internetseite viernheimer-adventskalender.de veröffentlicht. Über Gewinnnummern, die für einen Sonntag gelten, wird bereits am vorausgehenden Samstag informiert. Insgesamt werden 4000 Kalender ausgegeben. Die Auslosung erfolgt unter notarieller Aufsicht, betonen die Organisatoren.

Im vergangenen Jahr hat der Lions Club Viernheim mit seiner Benefizaktion einen Reingewinn von rund 16 000 Euro erzielt. Mit den Erträgen wurden zahlreiche Projekte unterstützt, wie die Gesundheitsförderung durch die Klasse 2000, Gewaltprävention, Hospizverein, Lebenshilfe oder Kindergärten. wk

© Südhessen Morgen, Samstag, 31.10.2020