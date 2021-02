Pionier der Städtepartnerschaft

Viernheim.Siegfried „Siggi“ Peckmann ist am 31. Januar verstorben. Vor 71 Jahren hat er als Sohn eines deutschen Vaters und einer italienischen Mutter das Licht der Welt erblickt und damit die Voraussetzungen für das Mitwirken in einer Städtepartnerschaft in die Wiege gelegt bekommen. Über drei Jahrzehnte war er eine Symbolfigur in der Verbindung zwischen Viernheim und Rovigo.

Ob als Dolmetscher für die Stadt, als perfekter Gastgeber für zahlreiche Besucher aus Italien, als Helfer beim Innenstadtfest am Rovigo-Stand, als Organisator von Reisen nach Italien und als Vermittler zwischen verschiedenen Organisationen und Firmen, Peckmann stand immer zur Verfügung. „Und alles mit einem starken toskanischen Akzent. Seine überwältigende und einnehmende Freude wird uns ewig in Erinnerung bleiben“, schrieben seine italienischen Freunde aus Rovigo in einem Nachruf.

Mehrmals im Jahr war er zusammen mit seiner Ehefrau Liz und den Kindern zu Besuch in Rovigo. Genoss dort auch zahlreiche Urlaube an den Stränden des Po-Deltas und bei italienischen Speisen und einem Gläschen Rotwein die Diskussionen über seinen geliebten Fußballclub AC Mailand und den Rugby-Sport in der Partnerstadt.

„Siegfried Peckmann hat gerade die familiären Bindungen mit Rovigo eindeutig geprägt. Er war auch die treibende Kraft bei der Vereinigung der Gastgeber für Rovigo (Gagero). Dafür wurde er auch von den Bürgermeistern Norbert Hofmann und Matthias Baaß sehr geschätzt. Wir sind alle sehr dankbar und denken gerne an viele Momente mit ihm hier bei uns und in Italien“, erinnert sich Stephan Schneider vom Kultur- und Sportamt. JR

