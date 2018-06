Pirat Pepe zeltet im Kindergarten

Anzeige

„Hurra“, der große Schatz wurde gefunden und die Beute an alle Piraten verteilt. Zum Abschluss trafen sich alle Piraten und Verwandten noch am Lagerfeuer und ließen das schöne Piratenleben ausklingen. Die Piraten suchten Schutz in ihren Zelten und kuschelten sich mit ihren mitgebrachten Stofftieren in die Schlafsäcke. Am nächsten Morgen beendeten die Piraten das Eltern-Kind-Zelten mit einem gemeinsamen Frühstück und im Anschluss segelte jeder Matrose nach Hause. Ein besonderer Dank geht an alle Pirateneltern und Mithelfer, die ein so einzigartiges Abenteuer möglich gemacht haben. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.06.2018