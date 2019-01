Piraten-Abenteuer im Zeltlager

Viernheim.Eine Reise über die Sieben Weltmeere – das erwartet die Teilnehmer beim Zeltlager der KJG St. Aposteln im Sommer 2019. Am 8. Juli stechen die Piraten in Viernheim in See zu ihrem Ziel Lohr am Main. Am 17. Juli kommen die Seeräuber wieder im heimischen Hafen in Viernheim an. Die KJG bringt das aufregende Leben eines Piraten in das Zeltlager.

Die Piratencrew wird täglich eine andere Insel nach wertvollen Schätzen durchsuchen und beim Erforschen verschiedene Aufgaben meistern. Mitfahren können abenteuerlustige Kinder zwischen acht und 14 Jahren, die als furchtlose Piraten alle Zeltlager-Herausforderungen annehmen wollen. Das Anmeldeformular mit weiteren Informationen gibt es auf der Internetseite www.kjg-st-aposteln.de. Es kann zudem per E-Mail an die Adresse kjgstaposteln@outlook.de angefordert werden. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.01.2019