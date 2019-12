Pläne für Kita in der Marienkirche

Viernheim.Im Pastoralteam der katholischen Pfarreien gibt es Überlegungen, in der Marienkirche eine Kindertagesstätte einzurichten. Das bestätigte Ursula Scheidel, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates von Johannes XXIII., im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Am Freitag hatte bereits der SWR auf seiner Internetseite über entsprechende Pläne berichtet.

Scheidel erklärte, dass angesichts sinkender Mitgliederzahlen langfristig nicht mehr alle vier katholischen Kirchen Viernheims gebraucht würden. Deshalb werde bereits seit geraumer Zeit überlegt, wie man einzelne Gebäude anders nutzen könnte. In Bezug auf die Idee, eine Kindertagesstätte in der Marienkirche einzurichten, sagte sie: „Wir sind dabei, zu prüfen, ob es eine Möglichkeit wäre.“ Der Verwaltungsrat sei informiert, der Pfarrgemeinderat solle sich im kommenden Jahr mit dem Thema befassen. Der Weg zu einer eventuellen Umsetzung sei noch weit. Zustimmen müssen laut Scheidel unter anderem auch das Bistum Mainz und die zuständige Denkmalschutzbehörde. Zwar habe es schon erste Gespräche mit der Stadt gegeben, so Scheidel. „Es ist aber noch nichts entschieden.“

Ältestes Gotteshaus

Erster Stadtrat Bastian Kempf bestätigte, dass die Pfarrei mit einem entsprechenden Angebot an die Stadt herangetreten sei. Es gebe vonseiten der Verwaltung aber noch keine Planungen für ein solches Projekt. „Darüber müssen erst die entsprechenden Gremien, etwa die Stadtverordnetenversammlung, entscheiden.“ Zu berücksichtigen sei auch, dass die Überlegungen für viele „ein sehr emotionales Thema“ seien. Die Marienkirche ist das älteste erhaltene Gotteshaus Viernheims. Teile ihrer Bausubstanz stammen aus dem 17. Jahrhundert. fhm

