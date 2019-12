Plätzchen kreativ verziert

Viernheim.Die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) forciert seit einigen Monaten ihre Nachwuchsarbeit. Unter der Leitung von Sabrina Schott sollen für Kinder und Jugendliche künftig spezielle Angebote gemacht werden, um sie für die Hilfsorganisation zu begeistern. Den Auftakt machte das gemeinsame Plätzchenbacken von Kindern und Senioren, bei dem die JUH-Küche der Regionalgeschäftsstelle am Johanniterplatz kurzerhand in eine Weihnachtsbäckerei verwandelt wurde.

In der Küche wurde von JUH-Mitgliedern der passende Teig gefertigt, den die 15 Kinder anschließend zusammen mit Eltern und Großeltern in der Cafeteria ausrollen durften, bevor sie mit den entsprechenden Formen die Plätzchen ausstehen konnten.

Danach kamen die Backwaren auf ein Kuchenblech und verschwanden für einige Minuten im Ofen. Nach dem Backen folgten die Verzierungen mit Zuckerguss und Schokostreusel, wobei die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Am Ende wurden die süßen Kunstwerke in Tüten gepackt und mit nach Hause genommen, wo sie sicher dankbare Abnehmer in der Weihnachtszeit finden. JR

