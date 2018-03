Anzeige

Viernheim.Sebastian Schmidt konnte sich verlustpunktfrei bis ins Finale bei den deutschen Freistilmeisterschaften in Bad Kreuznach vorkämpfen. Erst am zweiten Wettkampftag verlor er äußerst knapp mit 7:8 gegen den Deutschen Meister Kevin Lucht aus Pausa. Hier musste er sich aus einer gefährlichen Lage kämpfen und einem zeitweiligen 1:6- und 2:8-Rückstand hinterherlaufen. Am Ende stoppte ihn auch noch ein Cut am rechten Auge, der mit fünf Stichen genäht werden musste.

Der Mannschaftsringer Florian Scheuer konnte sich ebenfalls hervorragend in Szene setzen. Nach zwei technischen Überlegenheitssiegen musste er sich im Halbfinale dem Turnierfavoriten Anthony Sanders beugen. Im kleinen Finale ließ er nichts anbrennen und sicherte sich den dritten Platz bei der griechisch-römischen deutschen Meisterschaft in Hemsbach. red