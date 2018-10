Plätze im Kurs „Babyzeit“ frei

Viernheim.Im Kurs „Babyzeit“ des Familienbildungswerks für Eltern mit Babys, die im Juli und August 2018 geboren wurden, sind noch Plätze frei. Das Kind soll im ersten Lebensjahr mit all seinen Kompetenzen und Fähigkeiten gesehen und begleitet werden. Spielerische Impulse und Angebote, verschiedene Rituale und Beobachtungszeiten, die die körperliche, motorische, sprachliche, kognitive, soziale und emotionale Entwicklung der Kinder ansprechen und fördern, stehen auf dem Programm. Zudem wird die Eltern-Kind-Bindung gestärkt. Der Kurs mit Michaela Mann startet am Freitag, 9. November, von 11 bis 12.15 Uhr, und kostet 60 Euro. Anmeldungen unter Telefon 06204/92 96 20 oder per Mail (fbw.viernheim@bistum-mainz.de). su

