Planungen unter Vorbehalt

Viernheim.Auf „ein Jahr voller Herausforderungen“, schaut Bürgermeister Matthias Baaß in seinem diesjährigen Infobrief zurück. Die Broschüre, in der es unter anderem um die Situation der Vereine geht, ist auf der städtischen Homepage unter viernheim.de einzusehen.

Baaß blickt aber auch voraus auf das Jahr 2021. Aufgrund der Corona-Pandemie sei es allerdings noch nicht möglich, eine verbindliche Aussage darüber zu treffen, „ob und wenn ja, in welcher Form Veranstaltungen wie zum Beispiel der Eine-Welt Citylauf, der Viernheimer V-Card Triathlon, der Familiensporttag oder der Viernheimer Weihnachtsmarkt“ stattfinden können. Fest steht laut Baaß aber bereits, dass es 2021 keine Sportlerehrung geben wird. Sportliche Erfolge, die im Jahr 2020 dennoch erreicht werden konnten, sollen entsprechend gewürdigt werden und zwar bei der Sportlerehrung im Jahr 2022.

Das Albert Schweitzer Turnier 2021, das vom 3. bis zum 10. April in Mannheim und Viernheim geplant war, wird aufgrund der nach wie vor sehr ungewissen Situation um das Coronavirus erneut verschoben (wir berichteten). Ein geeigneter Termin werde mit der Stadt nach der dann vorliegenden Infektionslage abgestimmt.

Rhythmus bleibt bestehen

Für den 30. Mai ist die nächste Auto-Mobil-Ausstellung mit verkaufsoffenem Sonntag in Planung. Das Stadtfest findet traditionell alle zwei Jahre (in geraden Jahren) statt. An diesem Zwei-Jahres-Rhythmus soll laut Baaß auch weiterhin festgehalten werden, sodass das nächste Stadtfest erst wieder 2022 stattfinden wird. Vereine und Institutionen sollen aber die Möglichkeit haben, eigene Veranstaltungen zu organisieren, sofern es die Infektionslage zulässt. Für Samstag, 10. Juli, ist von 18 bis 22 Uhr wieder das Museumsfest geplant. Dabei soll es auch um die Sonderausstellung Frauenblicke gehen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.12.2020