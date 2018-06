Anzeige

„Unser Ziel ist, innerhalb von 24 Stunden eine erste Rückmeldung zu dem jeweiligen Anliegen zu geben“, so Kruhmann weiter. Wer lieber persönlich mit den Mitgliedern der CDU in Kontakt treten möchte, kann dies natürlich weiterhin tun, beispielsweise bei den monatlichen Stammtischen. Diese finden an jedem ersten Mittwoch um 19.30 Uhr im Alten Brauhaus in der Lorscherstraße in Viernheim statt. red

© Südhessen Morgen, Montag, 11.06.2018