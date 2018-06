Anzeige

Viernheim.Bei den im bayrischen Burghausen stattgefundenen Deutschen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil hatten Mirko und Pascal Hilkert kein Glück.

Mirko musste gegen seinen Dauerrivalen Daniel Layer von der SVG Nieder-Liebersbach eine denkbar knappe 5:7-Punktniederlage hinnehmen und zog sich dabei wohl noch eine leichte Gehirnerschütterung zu. Da Layer seinen Halbfinalkampf verlor, war für Mirko das Rennen leider gelaufen.

Pascal konnte seinen Qualifikationskampf zwar gewinnen, musste dann aber im Viertelfinale gegen Deniz Meneske vom Bundesligisten Nürnberg eine in den letzten Sekunden denkbar knappe 2:3-Punktniederlage hinnehmen. Da Meneske im Halbfinale ebenso knapp, nämlich mit 6:7 an einem weiteren Bundesligisten scheiterte, war auch für Pascal die Runde beendet. Meneske hielt sich im Kampf um Platz drei immerhin noch schadlos und gewann diesen souverän. Hierdurch zeigte sich, welches Potenzial in Pascal steckt und dass der im letzten Jahr errungene Platz zwei keine Eintagsfliege war.