Podium für junge Solisten

Viernheim.Die Starkenburg-Philharmoniker beginnen ihre neue Konzertsaison am Samstag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerhaus. Die Musikfreunde erwartet eine Darbietung mit einem großen Orchester und hochkarätigen Solisten unter der Leitung von Günther Stegmüller. Die Werke von Franz Schubert, Johannes Brahms, Carl Maria von Weber und Franz Liszt sind Juwelen der Klassik mit besonderen Herausforderungen.

Bei dem Violinkonzert in D-Dur von Brahms stellt sich die junge Ausnahmegeigerin Caroline Adomeit vor, die bereits mehrere internationale Preise gewann und bei den Dortmunder Philharmonikern, bei der Philharmonie Baden-Baden und dem Hessischen Staatsorchester Wiesbaden unter Vertrag steht. Das Konzert für Klarinette Nr. 1 von Carl Maria von Weber erfordert von dem Interpreten außergewöhnliches Können. Dafür konnte der Klarinettist Christian Satzinger gewonnen werden, der seine klassische Ausbildung bereits mit elf Jahren begann. Nach sechs Jahren Studium an Musikhochschulen ist Christian Satzinger ein gefragter Solist auch in den Bereichen der modernen Musik. Für „Les Préludes“ von Franz Liszt konnte die Sopranistin Franziska Tiedtke gewonnen werden.

Tickets im Vorverkauf in drei Preiskategorien gibt es bei den Stadtwerken zum Preis von 27 Euro, 23 Euro und 19 Euro. Eine Vorbestellung ist unter der Rufnummer 06204/98 84 03 möglich und per E-Mail an tickets@starkenburg-philharmoniker.de. H.T.

